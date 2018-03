Handystrahlung – Grundsymptome: Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Aggressivität, Depression, …

Ulrich Weiner, ein passionierter Vollblut-Funker schon seit dem Schulalter, ist den Auswirkungen von Funkwellen auf den Grund gegangen, u.a. da er selbst daran erkrankte. Dass die Funkstrahlen gefährlich ist, wurde schon in einer ausführlichen Studie im Kontext von Neurasthenie in 1932 nachgewiesen (siehe u.a. folgenden Springer-Artikel). Und so fragt Ulrich: „Wenn diese Strahlung so gefährlich ist, warum haben die Behörden bisher nichts dagegen unternommen und erlaubten den flächendeckenden Aufbau des D-Netzes ab 1992?“. So hatte die Strahlenschutzkommission in ihrem Empfehlungsschreiben zuvor schon zu bedenken gegeben:

Die SSK hat in der Auswertung eines Fachgesprächs über mögliche gesundheitliche Auswirkungen durch die moderne Telekommunikation eine Empfehlung zum „Schutz vor elektromagnetischer Strahlung beim Mobilfunk“ abgegeben. Diese Empfehlung soll die Gerätehersteller und Netzbetreiber veranlassen, beim Ausbau des Mobilfunknetzes wesentliche Gesundheitsaspekte zu berücksichtigen und mögliche negative Folgen zu vermeiden. Gleichzeitig fasst die Empfehlung den aktuellen Kenntnisstand über potentielle Wirkungen der Hochfrequenzstrahlung bei der Mobilfunktechnik zusammen und führt zu einer Risikobewertung für die Benutzer und die Gesamtbevölkerung, auf deren Basis Grenzwerte vorgeschlagen werden. (Quelle)

Die Antwort der Mobilfunkindustrie darauf war äußerst kreativ, war man doch schon geübt durch die Bürgerkritik an den Atomkraftwerken. Es wurde ein Verein gegründet, in den nicht jeder eintreten darf und der nur für Techniker aber nicht für Ärzte und Biologen geöffnet wurde. Der Verein bekam den schönen Namen Protection e.V. (ICNIRP e.V. = Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, siehe auf DE). Die Finanzierer werden nicht genannt. Dann wurde über diesen Verein eine Grenzwertbestimmung vorgenommen. Und dabei hat man nur die physikalisch-thermischen Effekte angeschaut, aber nicht die biologischen Veränderungen im Körper. Und schon war das Volk beruhigt und es konnte los gehen, zumal ja auch die damalige Umwelministerin Angelal Merkel als Physikerin mit dieser Art Grenzwert kein Problem hatte und Ihr OK gab.

Zu denken geben sollte uns zudem, dass auch der Mobilfunk genauso wie die Atomkraftwerke, die Nano- als auch Gen-Technik nicht versichert werden. Aus gutem Grund eben …

Ab ca. Minute 14 zeigt er den Anstieg von Krankheitstagen mit Bezug zum Burn-out-Syndrom von 2003, seit dem die Welle des Handynetzwerkausbaus richtig los ging, bis 2011. Es zeigt eine über 10-fachen anstieg der Tage. Die Grafik stammt von den Betriebskrankenkassen, die Alarm schlagen.

Dass unsere Regierung genauso wie die großen Konzerne ein äußerstes Interesse an unserer Nutzung der Handys und damit der Mobilfunknetzen zeigt Ulrich am Ende seines Vortrags auf. Das Fernsehauge von Big Brother, das wir im Orwell Roman 1984 kennengelernt haben, ist hier ein Waisenknabe.

Auch zur Bargeldabschaffung dient das Smartphone inzwischen als wichtiges Werkzeug, denn es werden mehr und mehr Bezahldienste angeboten, besonders im Fall der Mobilität mit Bahn und Bus. Geplant sei zudem, Online-Banking nur noch mit einer Smarphone-App vornehmen zu können.

Ich stelle auch ihn mal ins Regal, könnte es doch dem Einen oder Anderen helfen, ein paar Dinge loszulassen, die ihn belasten.

Hier noch der Link auf die Web-Seite von Ulrich Weiner mit Artikeln rund um das Thema:

http://ul-we.de/category/faq/5g-nachfolger-von-lte-faq/