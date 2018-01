Die Freiheit, in Sinn und Bedeutung

Freiheit: ein Begriff?… ein Faktotum?…

eine Realität?…ein Ziel?…

ein Wunschtraum?… eine Sehnsucht?…

eine Idee?…eine Illusion?… ein Ideal?…

Was ist Freiheit?

Ist es frei sein von Zwang?

Frei von Gebundenheit?

Frei von Verplichtungen?

Frei von Verantwortung?

Frei von Aufgaben?

Frei von Lasten?

Frei von Schulden?

Frei von Armut?,

Frei von Kummer und Sorgen?

Frei von Angst und Not?

Frei sein von Gewalt und Brutalität?

Ist es die Freiheit des Denkens

und des Handelns?

Ist es die Freiheit der Meinungsäußerung

in Wort und Schrift?

Ist es die Freiheit zu tun und zu lassen was man will, vollkommen unwillkürlich, ungehalten?

Bewegungsfreiheit? Reisefreiheit?

Politische Freiheit?

Freie Wahlentscheidung?

Akademische Freiheit?

Freie Berufswahl?

Ist es die Freiheit aller Menschen,

oder ist es nur

ein Anspruch auf Sonderrechte

der Privilegierten und Mächtigen?

Wie, wann, und wo, unter welchen Umständen,

unter welchen Bedingungen

sind wir denn entgültig und wirklich frei?

Ist es nur in der imaginären Welt

unserer Gedanken, unserer Phantasie?

Sind wir nur frei

im vermeintlich sicheren Gehege

unsere Träume und Hoffnungen?

Wie aber sieht es denn aus in der Realität?

Man denke an das Zitat

über Weißheit und Wissen:

„Ich weiß daß ich nichts weiß!“

[Sokrastes, 470-399 v. Chr.]

In anderen Worten:

Je mehr ich meine zu wissen, um so mehr komme ich zur Erkenntnis daß ich noch viel zu lernen habe, und dieses Lernen nimmt kein Ende!

Vielleicht könnte man diesen Begriff auch auf Freiheit übertragen: Je mehr ich denke frei zu sein, um so mehr werde ich mir bewußt, daß ich in Grenzen lebe und in einem begrenzten Territorium existiere:

Grenzen gesetzt durch Vernunft und Verantwortung, Grenzen gesetzt durch Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Moral und Liebe. Grenzen gesetzt durch gerechtes Denken und gerechtes Handeln. Grenzen gesetzt durch Gesetze, und Grenzen gesetzt durch das Bewußtsein daß man nicht allein ist auf dieser Welt. Grenzen gesetzt durch die Erkenntnis daß andere Menschen die gleichen Rechte der Freiheit beanspruchen, oder das gleiche Verlangen nach Freiheit haben, und die Realisierung der Freiheit auch fordern!

Außerdem: Grenzen gesetzt durch Achtung und Respekt für die rechtmäßige Existenz der Mitmenschen, auch für Andersdenkende und Andersgläubige.

Das heißt also, man lebt doch gebunden durch allerlei Limitationen. Das sind u.a. auch die Grenzen der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Körperkräfte, der eigenen Gesundheit, der eigenen Interessen in persönlicher und beruflicher Hinsicht, etc… Es sind auch Grenzen der wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten, etc. Man ist auch in Abhängigkeit von den Handlungen und Entscheidungen anderer: in Politik, in der Wirtschaft, im Beruf, und auch im Privatleben. Gleichsam ist man in nahezu totaler Abhängigkeit in einer Zeit des Zwists, der Unzufriedenheit, der Krisen, Konflikte, und Kriege.

Grenzen sind auch gesetzt durch die Gegebenheiten der Natur, die nicht Überall die gleichen Bedingungen und Möglichkeiten offeriert.

Grenzen sind ebenfalls gesetzt durch die etablierten Traditionen einer Gesellschaft und der überlieferten Kultur. Grenzen sind gesetzt durch das Gefühl der Toleranz, was als akzeptabel anerkannt wird in der Form des Betragens und Benehmens und sittlichen Verhaltens. Grenzen der Emotionen und des Humors, Grenzen gesetzt durch Religion und Glauben.

Freiheit hat also enorme Konsequenzen.

Freiheit ist demnach nicht absolut.

Freiheit ist nicht grenzenlos.

Freiheit bringt Verantwortung und Pflichten.

Trotz all dem,

Ich entscheide mich

für die Freiheit.

Bewahre den Frieden

und erhalte Dir die Freiheit!

Nütze sie sinnvoll,

aber nicht auf Kosten anderer Menschen.

Die Erhaltung der Freiheit erfordert

Hingabe und Bereitwilligkeit, sowie

individuelle und kollektive Aufopferung.

Die Existenz der Freiheit

ist aus all diesen Gründen

nicht frei, nicht ohne Kosten!

Sie wurde erkämpft,

und muß erhalten bleiben!

Man denke an die zahllosen Opfer von Kriegen

der Tyrannei, des Terrors und der Willkür.

Sie haben ermöglicht

daß wir uns über Freiheit,

frei und friedlich denkend,

frei handelnd

freie Gedanken machen können!

Gerhard A. Fürst

25. MAI, 2009