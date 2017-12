Aufklärung 2.0: Die Macher hinter den Kulissen

Unsere deutsche Zivilgesellschaft wurde von einer Bande skrupelloser Mafiosi gekapert (im Detail lese man die Bücher von Jürgen Roth, z.B.: Der stille Putsch: Wie eine geheime Elite aus Wirtschaft und Politik sich Europa und unser Land unter den Nagel reißt ). Entsprechend sind jetzt die Umgangsformen gegen die Mafia-Kritiker. Es wird ganz offen dazu aufgefordert, Ken Jebsen mit Individualterror zu überziehen: seine Telephonnummer wird rumgereicht, um ihn Tag und Nacht zu bedrohen; es wird ungestraft dazu aufgefordert, seine Tochter zu entführen. Ken müßte Superman sein, wenn das alles spurlos an ihm vorbeiginge. Also, ich hätte längst psychosomatische Beschwerden. Der Abnutzungskrieg gegen Ken Jebsen ging genau dann los, als er immer erfolgreicher wurde. Mit Ken soll hier ein Mensch erledigt werden, der es seinen Mitmenschen möglich macht, ihre Meinung einem Publikum zugänglich zu machen. Ken ist ein demokratisches Korrektiv. Wer Ken Jebsen versucht zu erledigen, der will uns alle erledigen. Wir, die lange Zeit zum Schweigen verurteilte Mehrheit (man sehe sich doch mal die Kommentare in den einschlägigen Medien an!) sind gemeint, wenn man Ken schlägt. Wollen wir das schweigend hinnehmen?

Die obige Stellungnahme kam mir heute in meinem Nachrichtenstrom auf Facebook vor die Augen und sprach mich sofort an. Also habe ich gleich mal weiter geforscht und geschaut, was uns dieser gute Mann über unsere Wirklichkeit erzählen kann. Und das, was er uns zu sagen hat, verdichtet noch die folgende Erkenntnis, die kurz zuvor noch an mir vorbei kam:

Das Problem ist nicht, dass die Leute ungebildet sind. Das Problem ist, das sie gerade so gebildet sind, um an das zu glauben, was ihnen beigebracht wurde, und nicht gebildet genug, um das zu hinterfragen, was sie gelehrt worden sind.

In dem folgenden Vortrag zeigt uns Herr Ploppa auf:

… wie diskret und feinmaschig das Netzwerk ist, das in aller Stille Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft durchdrungen hat. Transatlantische, neoliberale Strategen und Lobbygruppen arbeiten seit Jahrzehnten, im Grunde nach Beendigung des 2.Weltkrieges, in einem Generationen übergreifenden „Projekt“ [siehe dazu auch: UNSERE Diener der Weltenlenker: Mitglieder der Transatlantischen (Mafia) Brücke …]. Burschenschaften sind längst out, es haben sich sehr viel elitärere Kreise gebildet, die an allen nur möglichen Schulen (über Wettbewerbe) scouten und Auserwählte (meist über amerikanische Austauschwochen) für ihre Dienste berufen. Sie fallen nicht auf, wechseln sehr unscheinbar im „Drehtürverfahren“ die Spitzenpositionen in allen zu Beginn benannten Bereichen und zahlreichen mehr. Ziel ist es unter anderem, durch Privatisierungen und stetig wachsender Einflussnahme in weite Teile der Gesellschaft Macht zu generieren, Geldflüsse zu kontrollieren und politische Entscheidungen zu lenken. Der Staat und die in Mitteleuropa (Schweiz, Österreich und Skandinavien) traditionelle Dreiteilung (in öffentlich-rechtliche und staatliche Institutionen, Genossenschaft und Privatwirtschaft), die sich als besonders solides und tragfähiges Konstrukt für die deutsche Gesellschaft bewährt hat, sollen stetig aber möglichst unbemerkt ausgehöhlt werden. Die politischen „Spielregeln“ bestimmen daher immer weniger gewählte Politiker, Kommunen oder der Staat – sondern andere Personengruppen, die sich hinter Institutionen, Netzwerken, Denkfabriken und Stiftungen (z.B. Bertelsmann) gut zu verstecken wissen. Sie mobilisieren ihre (eigenen) Medienkonzerne, um das Volk flächendeckend einzuschwören oder abzuschrecken – je nachdem. Doch es gibt auch einen aktuellen Trend, der zeigt, dass diese Machenschaften tröpfchenweise erkannt und aufgedeckt werden. Hermann Ploppa zeigt die Indikatoren und hat auch Alternativen, um unsere Gesellschaft wieder in die soziale und menschenwürdige Gesellschaft zu hieven. Er schrieb unter anderem das Buch Die Macher hinter den Kulissen: Wie transatlantische Netzwerke heimlich die Demokratie unterwandern .

Ich stelle den Vortrag auch hier mit ins Regal, ergänzt er doch hervorragend jene von Prof. Rainer Mausfeld (siehe u.a. Warum schweigen die Lämmer). Dabei habe ich gedacht, dass ich weitere ähnliche Artikel mit dem ‚Aufklärung 2.0‘ in Anspielung der Aufklärung in der Renaissance vorangestellt, veröffentlichen werde: