Ah, ja, ein tolles Thema,

sollte man meinen… oder auch denken,

vorallem inszeniert, offeriert, arrangiert

in heimatlichen Gefielden einstiger

“Denker und Dichter.”

Heutzutage aber… leider… oh weh,

das momentan vorherrschende

Dunkel des Denkens

wird weder heller noch lichter.

Man sieht, liest, und hört

nur noch von sehr wenigen,

vorallem unter denjenigen

die rast- und ruhelos rumpeln,

willkürlich kramen und wühlen,

rüppeln. ramschen, und rumoren

in der Politik,

und das, tragischerweise,

ist unser aller Geschick!

Es wird polemisiert, politisiert, programmiert, propagadiert,

kritisiert, katapultiert, kapituliert,

drangsaliert und nahezu diktatorisch diktiert,

unentwegt palavert und manipuliert,

manövriert, monopoliert, malträtiert,

verhehlt und verhohlen parlamentiert.

Es wird laut lamentiert, gelärmt, und dramatisiert,

und dabei sehr heftig, theatralisch gestikuliert.

Manche werden bevorzugt geschont, exklusiv geschützt

Andre werden ausgeschlossen, ausgebotet, ausgewiesen,

oder sehr selektiv ausgenützt.

Man wird belogen, belangt, betrogen.

Man wird verführt und hintergangen.

gelenkt, geleitet, gedrückt,

beleidigt, belästigt und belastet,

und an der Nase herum geführt…

(siehe auch am Beispiel: USA).

Alter Kram und vermoderter Mist

werden “neu” kostümiert, “frisch” frisiert,

und als angeblich “vollkommen Neu”

abermals präsentiert und aufgetischt,

und wenn es vermeintlich niemand merkt,

dann sind die grinzenden, grunzenden Bonzen

erfreut und befriedigt:

“Ha! Wieder mal eine ausgewischt!”

Wenn man hinterher fragt,

oder vollkommen berechtig klagt:

“Na, was hat Sie denn hierbei motiviert?

Was haben Sie sich dabei gedacht?

Was sind Ursache und Konsequenz?

Was ist ihre gedankliche Begründung?

Oder ist das abermals nur so ‘ne sinnlose,

inhaltslose, partei-ideologische

und vollkommen verwegen vernarrte Verkündung?”

“Was denn? Denken? Ach Quatsch!…

“Was denn? Denken? Das geht viel zu weit!

Hierfür haben wir doch

weder Geld noch Zeit!”…

kommt sogleich die entrüstete Reaktion!

“Denken!?!?

Was bringt das denn schon!?!?”…

und dabei machen sie allesamt

sehr verwunderte, dämlich dumme,

verdutzte und lange Gesichter.

Diese Typen stehen und schieben

also nur ihre parteipolitischen Posten,

ganz egal was daraus wird

an unberechenbaren Konsequenzen

oder maßlos erhöhten Kosten!

Aber…

tippend, tastend, hastend,

eilen heutzutage auch “normale” Bürger

durch Straßen und Gassen…

und fragen sehr laut hörbar:

“Na, wo biste? Was machste?

Warum lachste? Wen siehste?

Was kochste? Was trinkste? Was ißte?

Was schauste? Was lieste?”

In einem fort:

“Was hier?”… “Was da?”… “Was dort”…

und nur sehr selten nach

Meinung, Wissen, Können,

Taten, oder Denken…

alles während sie durch die Gegend rasen…

ihre I-phones hin-und-her schwenken…

und dabei sogar sher unachtsam Autos lenken…

Denken? Warum und wieso?

Faktum oder nur Illusion?

Vielleicht nur derjenige

der noch hat ein relativ normales

und nahezu funtionierendes “Hirn”

in seiner tagtäglich vollkommen

überstrapazierten “Birn!”

Denken?

Ein Opfer der Zeit?

Eine verlorne Tradition?

Gerhard A. Fürst

2.12.2017