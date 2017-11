Mit Blick auf die Diskussion rund um den Artikel: Ist Deutsch die Wurzel aller Sprachen?: Ja, Sprachen verändern und entwickeln sich unentwegt, aber ich bin auch für die Beibehaltung von linguistischen Traditionen, die sich langzeitig bewährt haben. So bin ich oft entsetzt, was man heutzutage oft mit anhören muss… oder was man auch liest… sogar in den Medien… allzu oft ein linguistischer Mist von A – Z… 😦

Germanglisches Gemisch

Hier ist ’ne besond’re Frage…

gleichend einer akuten Klage…

Meine Nörgelei ist wahrlich nicht neu:

Die deutsche Sprache

sieht bald nur noch aus

wie ein Haufen Heu…

gemäht, geschnitten,

verschmäht, abserviert,

aufgehäuft, aufgebockt,

vertrocknet, verdorrt,

zerknappert, verknorrt…

Gras von hier…

und Unkraut von dort…

es ist ein wilder, konfuser,

nahezu sinnlos verbaler Spott

aber kein richtiger Sport.

Deutsch ist schon

ein Sprachengewirr,

oft unverständlich,

es ist ärgerlich, irritierend,

man wird ganz irr.

Es wird vermischt,

verpanscht, versaut..,

Ein Wort von hier geborgt,

und von da geklaut

Deutsch ist fast ungeniessbar,

nahezu unverdaubar,

auch wenn gut gekaut.

Es liegt alles schwer im Magen,

macht Kummer, gibt Klagen.

Es drückt und belasted

Wie üble Bauchschmerzen

Was soll oder kann man

denn hier noch sagen?

Was soll man tun,

was soll man machen?

Es ist zum Heulen!

Es ist nicht mehr zum Lachen!

Es ist ein Gebabbel,

ein germanglisches Palaver.

Bald gleicht Deutsch

einem linguistischen Kadaver.

Durch die Taten von Dummen

wird die Sprache verdorben.

Benötigt man bereits ein

sprachliches „post mortem?“

Ist die deutsche Sprache

am Sterben…ober vielleicht sogar

bereits gestorben?

Dies also wäre meine nörgelnde Frage…

gleichsam einer sorgenvollen

und sehr ernsthaften Klage.

Ich bin keineswegs ein linguistischer Puritanist!

Ich habe absolut nichts

gegen andere Sprachen,

im Gegenteil, ich liebe sie,

sondern ich bin nur gegen

eine Wortpanscherei,

gegen den Import von Unsinn,

von sprachlichem Mist!

Ich bin gegen ein verderblich sprachliches Gemetzel,

so eine Mischung, eine Wortwurstmacherei

von linguistischem Geschnitzel und Geschnetzel.

Ich bin für guten Sprachengebrauch!

Warum die affektierte,

arrogante, ignorante Verwertung

von englischen Worten,

denn gleichwertig und sinnvoll,

gut deutsche Worte,

vollkommen gültige deutsche Begriffe

gibt es auch?

Gerhard A. Fürst

(neu überarbeitet am)

11.11.11

Hello people..Hallo Leute!

Hi, fine-feathered folks…

Hier ist something very exciting für Euch.

Das Neueste von Neuem,

the newest of the new,

the latest idea für heute.

Das wäre doch toll,

das wäre doch up-to-date

und totally in…

Tatu, tatü!

Paßt mal schön auf!

Hey you, pay attention!

Hört mal schön zu!

Lend me your ears,

nicht nur eines, sondern beide!

Yes, both of them!

Je eines auf der

right and left Seite

Yes, ganz genau,

these two am Kopf

direkt unterm Haarschopf!

Wie wäre es mit

einem Sprachenmenü

wie in einem Sprachengasthof,

für eine linguistische Mahlzeit,

zur sprachlichen Auswahl,

for your personal choice,

so eine Vokabelgulaschsuppe, zum Beispiiel,

well-done, well-cooked, well-served,

oder wie wäre es mit eine Wortwurstsalat,

gut gewürzt, gut gemischt,

ein gutes Durcheinander, schön verziert,

elegant aufgetischt,

fein und fesch serviert?

Man könnte sich dann

whatever you like…

ganz geruhsam aussuchen,

gut und komfortabel auswählen.

Man könnte damit Eindruck schinden,

mit dieser Modesache,

diesem „Imponier-Deutsch!“

Man müsste sich dabei

gedanklich nicht sonderlich bemühen oder quälen

what you really want to say

wie man es sagen sollte,

wörtlich gern fromuliern möchte…

oder sagen will…

so eine Art von

fast food for language

to get your fattening linguistic fill

or if can’t,

you just won’t….

Also dann halt nicht…

Es kommt nicht ins Gewicht.,

no more weighty arguments!

Also, dies wäre so mein Vorschlag,

only a suggestion.

Noch ’ne Frage dazu?

Any other question?

Let the debate, the discussion.

die Disputation,

the discourse begin

über sprachliche Werte,

and over the fight

gegen Unfug und Unsinn!

Gerhard A. Fürst

11.11.11

Quellenangabe für „Imponier-Deutsch.“

Begriff formuliert von Frau Prof. Dr. Helga Kotthoff,

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutschland

Siehe Artikel auf Die Zeit-Online:

Anglizismen sind das neue Imponier-Deutsch