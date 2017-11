Inzwischen pfeifen es schon die Spatzen von den Dächern, dass mit unseren Schulen, die einer 200-Jahre alten Systematik der fabrikalen Produktion von Arbeitern (siehe unbedingt RSA Animate: Changing Education Paradigms) folgen, keine sittlich geistigen Menschen sondern gehorsame Personen (siehe Ulrich Mohr: die Fernsteuerung des zur Person reduzierten Menschen) geformt werden. Dass dies nur im Sinne Jener ist, die den Wert der Arbeit dieser Personen abschöpfen und nicht der Gemeinschaft der Menschen dient, wird immer offensichtlicher. Daher sind alle Aktivisten zu begrüßen, die Schule beginnen, anders zu gestalten, um eben den Menschen nicht von sich selbst zu entfremden (siehe Arno Gruen: Wo bleibt der freie Wille, wenn wir uns selbst durch erfahrene Unterdrückung ein unbekannter Fremder sind?). Daher möchte ich dieses Projekt im Sinne es der goldenen Nuggets der zukünftigen wirklich freien Welt vorstellen:

wer geht gerne in die Schule, wer (ging)….? (Quelle)

Es geht um unsere Kinder und eine alternative Schule, die bereits aufgebaut wurde.

Der Zachhiesenhof

In Österreich, unweit der deutschen Grenze in der Nähe von Salzburg, wird von einer spirituellen und ökologischen Gemeinschaft eine öffentliche Schule betrieben, die ganz neue Wege geht.

In Zusammenarbeit mit Richard Kandlin, dem durch zahlreiche Vorträge und Seminare bekannten Absolventen der Schetinin-Schule in Russland,

wird dort ein neues ganzheitliches Lehr-/ Lernsystem „befreites Lernen“ umgesetzt, in dem Kinder selbstbestimmt, streßfrei und eigenmotiviert ihr volles eigenes Potential zur Entfaltung bringen können.

Freunde von mir haben sich diese Gemeinschaft am Zachhiesenhof in Seekirchen am Wallersee und ihre Schule, die Weinbergschule, genau angesehen und sie sind begeistert von dem, was dort bereits geschaffen wurde, und von dem Potential, das dort noch verwirklicht werden kann.

Da die Schule jetzt nach mehrjähriger erfolgreicher Vorbereitungs- und Entwicklungszeit dabei ist, sich zu vergrössern und ihr zukunftsweisendes pädagogisches System – die Weinbergpädagogik – auch anderen Schulen in Österreich, der Schweiz und auch in Deutschland zu vermitteln, sieht sie sich leider einer konzertierten politischen Kampagne von Behörden und der Kirche ausgesetzt, die offensichtlich zum Zweck hat, dieses vielversprechende Projekt zu zerschlagen.

Es werden die bereits bekannten allüblichen Methoden aufgefahren – Schikane durch staatliche Stellen, Kontrollen, Prüfungen, Gerichtsverfahren, Rechtsbeugung, persönliche Anschuldigungen und Verleumdungen (Sekte, Kindswohlgefährdung etc.), Medienkampagnen usw.

Bitte, geehrte Leser informiert/en Sie/Euch (sich) umfassend über dieses Projekt, das meiner Meinung nach (und der meiner Freunde) Unterstützung und Rückendeckung verdient hat.

Wir möchten der Gemeinschaft und der Schule – und auch der Verleumdungskampagne – die gebührende öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen, damit gerade in dem sensiblen Bereich des Schulsystems endlich ein positiver Durchbruch für uns alle in D-A-CH erreicht werden kann.

Noch heute soll die Hetzkampagne im ORF ihren medialen Auftakt haben.

Bitte helfen Sie uns, sofort dagegen vorzugehen:

Was Sie heute noch erledigen können

Besuchen Sie möglichst noch heute folgende Links und teilen diese mit Ihren Freunden, Bekannten und Ihrer Familie. Sollten Sie Kontakt zu Gelehrten, alternativen Bildungseinrichtungen oder christlichen Vereinen haben, machen Sie diese auf den Zachhiesenhof aufmerksam. Sicher interessieren sich auch Eltern für das Projekt und wären bereit, sich dafür einzusetzen: