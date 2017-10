Sind unsere Politiker durch die Bank unfähig? Und wenn ja, was wäre zu tun?

In der Regel hört das Volk von Jenen, die es an die Regierung gewählt hat, dass es zu dumm sei, um über Elemente der direkten Demokratie, wie z.B. bundesweiter Volksbegehren, an den wichtigsten Entscheidungen, die die Gemeinschaft beeinflussen, teilzunehmen. Es steht zwar in dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, dass die Macht vom Volke ausgehe, und zwar durch Wahlen UND ABSTIMMUNGEN. Letzteres wird dem Volk allerdings seit Anbeginn des Verwaltungskonstrukts vorenthalten.

Seit einiger Zeit erhalte ich Post, die sich beleuchtet, dass es eher umgekehrt sein, dass ausgerechnet unsere Politiker die Unfähigen seien, u.a. weil es gar keine professionelle Ausbildung als Politiker gäbe. Bevor ich so einen Brief hier vorstellen möchte, schaut Euch bitte mal dieses Kurzvideo an. Es zeigt auf, dass sich ausgerechnet „dumme“ Menschen überschätzen und sich für besonders schlau halten und vice versa:

Nun aber zu dem versprochenen Text, den der Dr. JB Koeppl (Xing-Profil), der seit 1966 als Internationaler Politikwissenschaftler aktiv ist und bei diesen beiden Organisationen Government.org MuchBetterWorld.org darum bemüht ist, dass mehr Professionalität in die Reihen unserer Politiker gelangt, siehe auch Akademie für neue politische Führungskräfte ANP. Was diesen Text besonders aufwertet, und warum ich mich entschieden habe, ihn zu bringen, ist der Hinweis auf die Mörder von Kennedy, den Herr Koeppl aus erster Quelle erhielt, also los, macht Euch wieder selbst ein Bild:

Beweise für die institutionalisierte Unfähigkeit der heutigen Politiker!

Kern-These:

Die nationale und internationale Politik ist bis heute nur per Zufall eine professionelle.

Diese Politik blockiert bis zur Stunde den Durchbruch in ein weit krisenloseres Leben für alle Bürger!

Aktuelle Beweise:

Das kürzliche Interview der Spiegel-Redakteure mit Emanuel Macron:

Macron wurde von dem deutschen Nachrichtenmagazin mit moderner „Röhrlhose, Kurzjacket und Prall-Po“ im Elysee-Palast interviewt. Liebe Freunde: Wenn Sie politische, platte Systemlosigkeit einsehen wollen, dann schauen Sie sich bitte gerade auch dieses Interview in der Spiegelausgabe Nr. 42 an. Macron:

Wir (Merkel und Macron) gehören beide bei Gipfeln zu den wenigen Staats- und Regierungschefs am Tisch, die sich Notizen machen.

Frage: Ist denn das Notizmachen schon ein besonderes Qualitätsmerkmal? Und wie hatte er seine Kollegen in den höchsten Ämtern abgekanzelt? Dann noch:

Ich fand es mutig, wie sie (Merkel) mit den Flüchtlingen umgegangen ist!

Frage an die Leser: Merkel, hat sie nicht de facto alles unter klarem Verfassungsverstoß nach Deutschland, ja in ein Halb-Europa gelassen, was der EU dann schwer geschadet und weiter ihr sehr schwer schaden wird? Merkel ist offenbar laut Rechtsgutachten eine Schwerverbrecherin, so deutsche Rechtsgutachten diverser Universitäten indirekt. Diese Gutachten und auch Strafanzeigen – wie auch aus unserer eigenen Feder 2016 an die Generalbundesanwaltschaft – scheiterten indes deshalb in Sachen Strafverfolgung, weil auch in Deutschland die Staatsanwaltschaften fatal die Weisungen von der Politik erhalten – somit gar keine richtige Demokratie existiert.

Die Demokratien – die guten – basieren auf der Gewaltenteilung und ihrer stringenten Trennung der Machtbefugnisse, bekannt als „Demokratiesäulen Judikative-Executive-Legislative“. Wir in der Politiker-Uni ANP werden eines Tages noch weitere, gewichtige „Säulen“ benennen – wie einen „unabhängigen, gesellschaftlich-gesamtverantwortlichen Journalismus“.

Als „Zerstörerin der europäischen Kultur und Einheit“ dürfte Angela Merkel in die Geschichte eingehen, zudem den armen Flüchtlingen weit besser auf andere Weise (siehe unsere Kritiken der letzten Jahre) hätte geholfen werden können. Aber Macron findet sie besonders gut. Dann das noch von Macron:

Nichts ist mehr unschuldig, wenn Sie Staatspräsident sind!

Frage: Wer ist denn heute nicht in besonderer Weise „unschuldig“? Die besondere Schuld beginnt damit, dass wir Politiker hochlassen, die für ihr Amt einfach nicht geeignet sind (siehe noch später) – und auch nicht die wirklichen Wahrheiten hinaustragen wollen. Gerade dann sind wir schuldig, wenn man als Bürger oder unteres Parteimitglied oder gar als Präsident zu den großen Fehlern in unseren mehr oder weniger ausgeprägten Schein-Demokratien schweigt!

Macron hat niemals eine gute, politische Schule für die Ausbildung zum Politiker besucht – weil es diese Schule einfach bis heute nicht gibt! Macron hat lediglich die ENA, eine französische Elite-Universität, eine auf Verwaltungsebene, besucht. Sie kann schlichtweg nicht den wirklichen Elitecharakter tragen.

Auch ist der folgende Vorfall nicht für den Elitecharakter sprechend: 1982 half ich einer französischen Studentin der ENA in lediglich 3 Tagen, und das im Urlaub, zu einer Note 1 bei einer Dissertation über die „deutsche Entwicklungshilfepolitik“. Das Prädikat bei einer doch sehr schwierigen Promotion ist ein Prädikat einer wirklich nur „subalternen Schule“. Und in dieser Arbeit stand nicht einmal das Entscheidende: dass die Entwicklungshilfe immer versagt, wenn weiterhin Unfähige an der Spitze der Entwicklungsstaaten stehen.

An der Harvard geht es doch ähnlich zu oder glaubt jemand etwas anderes? Dort werden die Dissertationen ebenso nicht nach übergeordneter, elementarer, politischer Qualität beurteilt – sonst hätten wir ja heute genügend Akademiker, die bei dieser miesen Qualität der heutigen Politiker Alarm schlagen würden. Als ich 1979 bei der Harvard den Versuch wagte, diese zu bitten, dass sie über die Billionen-Verschwendungen in der amerikanischen Rüstung schreibt und die komplexe, politische Lösung in der Nato-Rüstung benennt, da kam eine freche Absage.

Frage: Wie soll aber global ein großer Aufschwung ausgelöst werden, wenn unsere Eliten einen derartig niedrigen Status vorlegen, wenn sie Strategien ablehnen, die zu Einsparungen von 80 Billionen USD führen? Mit diesem Geld könnte man heute den Planeten 3 mal sanieren in Sachen ökologische Verwüstung.

Die ENA ist weit entfernt von einer gehobenen Politiker-Universität. So eine Universität dürfte es bis heute weltweit noch gar nicht geben! In der würde man nämlich genau das erlernen, was in der Website http://www.MuchBetterWorld.org über Hunderte von Fragen vorgeführt wird: Tausende von Fragen werden in der ANP, in der Academy For New Political Leadership gelehrt, sofern die Gesellschaft, an der Spitze diese Eliten diese unterstützt – endlich bemerkend, dass sie in „politischen Flugzeugen bis heute mitfliegt, in denen die „politischen Piloten“ keinerlei profunde Ausbildung besitzen“.

Mit absoluter Sicherheit kommt es in den nächsten 20 Jahren nicht zu einem kolossalen Aufstieg, sofern sich diese Top-Schulen nicht etablieren.

Macron ist also wie viele Politiker heute ein grandioser, politischer Hochstapler besonderer Begabung, die zB darin liegt, die Massen von Menschen zu blenden bzw. in Sicherheit zu wiegen.

In 10 Jahren werden die Bürger der Welt dieses begreifen. So manche Franzosen wachen derzeit schon auf und sehen das grandiose Blendertum in ihm.

Macrons Arbeitsmarktpolitik, die Forderung nach Lockerung der Kündigungsschutzgesetze, ist zwar richtig und wichtig, um die französische Wirtschaft zu stärken. Doch man kann über diese Politik auch dauerhafte Krisen in Frankreich auslösen – Krisen, die manche wollen.

Das „Jamaica-Treiben“ dreier, deutscher Partei-Bosse:

Wenn Sie die politische, auffallend platte Systemlosigkeit in der heutigen Politik kennenlernen wollen, dann schauen Sie sich bitte die derzeitigen „Koalitionsverhandlungen“ in Deutschland an. Sie erwecken den Eindruck, als wolle man auf Parteiebene die unvereinbaren Elemente „Feuer und Wasser verbrüdern“. Dabei gelingt diese Art von „politischer Verbrüderung“ nur, wenn „beide Elemente“ von diesen Zielen getragen werden: persönliches Ansehen, Ruhm, finanzielle Absicherung & Macht“.

Gerade in diesem Punkt erkennt man, welche schweren Fehler unsere Demokratien bis heute in sich tragen, und wie sehr solche Parteien der Regierungseffizienz schaden. Gewichtige Themen in unserer Politiker-Uni ANP – sofern sie endlich startet. Doch die heutige, oberflächliche Gesellschaft verhindert den Start – wie die Tornados bzw. F5-Winde verhindern, dass gut gebaute Flugzeuge, Rettungsflugzeuge endlich abheben!

An sich dürfte es die Parteien-Konstrukte in den guten Demokratien gar nicht geben. Denn es gibt in der Tat nicht linke oder rechte oder mittige, gute Parteirichtungen, sondern de facto nur 1 einzige Parteirichtung, die richtig ist. Beweise, den wir dann in der ANP umfassend vorlegen in Frageform:

Kann es eine politische Zukunft geben, sobald die Natur dem Geld und dem Geschäft untergeordnet wird?

Kann es eine politische Zukunft geben, wenn die Kultur nicht mehr das höchste Gut bei Menschen ist?

Gibt es eine gute Zukunft mit dem Primat Geld und dem Primat auf „Technische Entwicklungen“?

Kann es eine politische Zukunft geben, wenn man weiterhin schlechte Politiker favorisiert?

Die heutigen TV-Diskussionen gerade auch in Deutschland!

Wenn Sie die deutsche „politische Kultur“ noch woanders genießen wollen, dann schauen Sie sich bitte die Diskussionsrunden an, ob bei einer Sandra Maischberger, bei Anne Will oder bei Maybritt Illner. Man wird dort im wahrsten Sinne verbogen, man wird ein staatsbürgerschaftlicher Ignorant. Blicken Sie aber zu lange in diesen Bildschirm, werden Sie noch ein „politisch vollkommen untauglicher Staatsbürger & Politiker“. Ja sie geraten in den „Strudel des politischen Analphabetentums“! Ihr Kopf schwillt an durch Zudröhnen mit unwichtigen und auch falschen Informationen.

Die Beweise beispielsweise am 19.10.2017 bei Maybritt Illner:

Die Diskussionsteilnehmer fielen einander wie in einem „Club der Irren“ ständig ins Wort.

Teilweise redeten 4 Leute auf einmal.

Keiner konnte auch nur ansatzweise 3 Sätze zu hoch-komplizierten Themen der Welt vorlegen. Wissenschaftlich zu argumentieren, war praktisch unmöglich.

Ich hätte die Runde eilig verlassen.

Der „Quatsch über gewichtige Themen der Zeit“ wie über „Heimat-Erhaltung“, „Globalisierungs-Gefahren“ bekam dann auch noch seine „akademische Krönung“ durch die Leiterin der katholischen Akademie, Tutzing, eine Stuttgarterin Professor Ursula Münch, die ich bei ihren „prunkvollen Festen“ am Starnberger See ganz persönlich erlebte. Gerade auch über diese Professorin sieht man, wie die heutige Akademikerzunft versagt. Jedenfalls bieten die meisten Akademiker und ihre Zöglinge heute in Sachen Politik reinrassig an:

Keine Struktur für das Wesentliche. Keine logische Beweisführung wie zum Beispiel in einem ordentlichen Gerichtsprozeß. Bestenfalls bloßes Anschneiden der Lösungen. Man hätte also im Falle Maybritt Illner unter anderem sagen müssen:

Die „Globalisierung“ ohne „ausgeprägte Heimatgefühle“ führt in eine sehr unbarmherzige Welt mit lauter Zombies, die sich von Geldcliquen in die totale Unfreiheit steuern lassen. Die „Globalisierung“ führt also in eine Welt der „globalen Häßlichkeiten“, wenn sie nicht klug gesteuert wird.

Als wir vor kurzem von Lausanne nach München mit dem Bus fuhren und die alten Stadtteile umfahren wurden, sahen wir immer nur das eine: die schrecklichen Einheitsbauten eines Heute, die Einheitsstraßen, die Einheitsautos, die Einheitsmenschen. Im Bus kein einziges Lachen, keine Fröhlichkeit, keine Diskussionskultur – wo sich der Moderne einfach nichts mehr zu sagen hat, nur fremdgesteuert, nur auf der SMS- und Email-Ebene verkehrend. Aus dieser Gesellschaft kann niemals ein politischer Höhenflug entstehen. Deshalb ist es absolut kein besonderes Wunder, wenn unter diesen politischen Fehlbesetzungen ein „Junge“, ein 31-jährige Österreicher, dieser Sebastian Kurz hervorsticht. Er hat es auch spielend leicht, Leute wie den Ex-Bundeskanzler Christian Kern oder viele andere Politiker haushoch zu überflügeln.

Aber was heisst das? Das fast noch Kinder heute die bessere Politik treiben als die Älteren & Alten, die Jahrzehnte „mehr auf dem Buckel“ haben. Sebastian Kurz, ein Mann, den wir vor 18 Monaten bei einer Veranstaltung in Mainz zusammen mit Julia Klöckner (CDU), einer Widersacherin von Angela Merkel, baten, sich doch endlich für die richtige Politik und für die tatsächlichen Herausforderungen der Zeit ausbilden zu lassen. Sebastian Kurz reagiert bis heute nicht, ist in der Tat der Weg in die richtige, für alle Bürger vorteilhafte Politik derzeit noch viel zu sehr ein gewaltiges Hindernis in der persönlichen Karriere, herrschen noch die Laien. Schon deshalb wird auch Sebastian Kurz in den nächsten 10 Jahren scheitern.

Das deutsche Parlament, der Deutsche Bundestag DtBT, auch dieses unterstützt bewusst das System der „Politischen Unfähigkeit“! Die Demokratien sollen offenbar keine fähigen Politiker ausbilden. So steht es letztlich – von den Bürgern bis heute fatal unerkannt –indirekt im deutschen Grundgesetz GG und im deutschen Bundeswahlgesetz, dem BWG. Zumindest stehen keine besonderen Anforderungsprofile in diesen Gesetzen, die bei Volksvertretern heranzuziehen wären. Man schließt nur die kleinen Kriminellen und die „Voll-Deppen“ aus.

Man will also weiterhin – wie in der Weimarer Republik, in der bekanntlich u.a. auch Adolf Hitler an die Macht kam, die „etablierten Unfähigkeiten“. Der klarste Beweis wird nun hier vorgelegt:

Der Deutsche Bundestag (DtBT) schrieb mir am 8.7.2015, nachdem ich eine profunde Ausbildung für die Abgeordneten angesichts der schlimmen Konsequenzen in den letzten 100 Jahren forderte:

Es ist verfassungsrechtlich problematisch, wenn eine Regelung (meine Regelung) … die Wahlentscheidung dadurch vorgeben würde, dass der oder die zu Wählende bestimmte Kenntnisse oder Fähigkeiten haben muss. … Eine Wahl ist frei, wenn auf die Wahlberechtigten … kein Zwang ausgeübt wird.

Das Freiheitsgebot steht also selbst in dem hochkomplexen, intellektuellen Deutschland – in den anderen Ländern ist der Fehler nicht minder etabliert – entschieden höher als das zentralste Erfolgsgebot der Welt, das Fähigkeitsgebot. Doch jeder Brücken- und Hausbau, jeder Luftverkehr und jede Seefahrt, auch jedes Orchester, jedes Krankenhaus würde mit so einer „fatalen Freiheits-Vorrangigkeit“ crashen!

Hier wird überdeutlich,

warum auch Deutschland die übergroßen Probleme hat,

warum die Menschheit die großen Probleme bis heute hat,

warum die einen, die Super-Mächtigen in Geld schwimmen, die anderen nicht einmal das Mindeste haben,

warum die vielen Kriege,

warum die korrekte Klima- und Landwirtschaftspolitik bis heute erbärmlich scheitern.

Sämtliche vermeidbaren Probleme in der Vergangenheit und in der Gegenwart haben genau hier ihren tiefen Ursprung.

Es existieren in Deutschland, allerdings nur im Bundeswahlgesetz BWG § 13/14, gewisse Wahlbewerber-Ablehnungskonstrukte, wenn ein Interessent für den Sitz im Parlament ganz offiziell und amtlich ein psychisch kranker Mensch oder per Richterspruch straffällig geworden ist. Dabei werden in Sachen Straffälligkeit die ganz großen Delikte wie die indirekten Parlamentarier-Bestechungen nicht von den deutschen Gerichten verfolgt, weil die Staatsanwaltschaften auch in Deutschland gegen diese großen Delikte gar nicht vorgehen, wie 1980 unsere Untersuchungen im Falle der billionenschweren Nato-Korruption gezeigt haben.

Die fatale revolutionäre, französische Formel „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ – auf die sich indirekt der Dt.BT bezieht – ist eine emotionale, keine brauchbar Formel, die bis dato die Köpfe vieler unkluger Menschen beseelt. Denn gerade die Vorstellung von Brüderlichkeit fordert zugunsten der Leidvermeidung die Unterordnung des Freiheitsgedankens.

Es fordert das weitflächige Begreifen, dass Menschen niemals gleich sind – sondern wir Menschen letztlich nur eine menschliche Gleichwertigkeit fordern können.

Und so ist in den nächsten 10 Jahren eine Großkrise vorprogrammiert.

Wir werden diese fatale Antwort des Dt. BT eines Tages publizieren müssen.

Donald Trump, die Krönung der „politischen Qualität“, das sogenannte „Politische Giga-Enfant Terrible“!

Donald, der beste Beweis, dass das negative Postulat des Dt. BT auch in den USA gilt. Dafür zeugen noch weit fataler Ex-Präsidenten wie George W. Bush.

Die Freiheit, etwas zu werden im Leben, steht auch in den USA weit höher als die so notwendige, politische Kompetenz! Siehe http://www.MuchBetterWorld.org.

Trump, dessen Büro bis heute selbst nach Jahren immer wieder mich anschreibt, der „belustigende Real Estator“, nun aber sich in den Wochen anschickt, sogar die geheimen Protokolle zur Ermordung des JF Kennedy freizugeben …

Das wird also spannend, wenn dabei die wirklich brisanten Details offenkundig werden: Ich weiß seit 1979 über einen Kontakt mit Rose Kennedy, die ich in Palm Beach an Weihnachten 1979 vor der Kirche traf, wer ihre beiden Söhne konkret ermordet hat (so JFKs Fahrer William Geer, CIA), und wer die wahren Auftraggeber waren. Auftraggeber, die bis heute dafür sorgen, dass die Welt eine giftige, überwachte und immer noch eine sehr kriegerische ist.

Trumps Brief und unsere Antwort:

Jean-Claude Junker, der Kommissionspräsident der EU, hat vor Wochen eine exquisite Einladung von mir bekommen, mitzuhelfen an der „Professionalisierung der Politiker“. Junker sagte dazu im eiligen Vorbeigehen nach seinem in der Tat sehr humorvollen Vortrag im Bayerischen Hof, München: „Eine gute Idee!“ Und nahm den Stapel Visitenkarten „ Politiker-Universität ANP“ eilig an.

Meine Prognose: Junker wird sich hüten, die fundamentalste Weichenstellung der Zeit zu unterstützen, die in der Tat das Leben rettet, aber dafür Sorge trägt, dass die politischen Unfähigen – die sich in Massen auf der Erde organisiert haben – endlich ihre Plätze für die Gegenteiligen freimachen. Junker hätte nämlich längst schon die Weichen für einen Test der ANP in Gang setzen können.

Ein fähiger und machtvoller Kommissionspräsident hätte bereits ein wissenschaftliches Forum eingerichtet, das versucht haben würde, die 1.000 Testfragen der ANP zu beantworten, um zu sehen, welche Qualität sie haben.

Ihre Best-Government.org MuchBetterWorld.org

Dr. JB Koeppl, Internationaler Politikwissenschaftler

Zum Abschluß eine offenbar viel nettere Welt:

Wie würden sich Katzen in Sachen „Politik“ verhalten?

Tragen sie den „Geltungs- und Machtkomplex“ in sich, wie wir Menschen?

Gehen sie nicht viel ehrlicher miteinander um?

Wer über den Dr. Koeppl mehr erfahren möchte, der mag hier seine bis 2007 dokumentierte Biografie nachlesen. In dem folgenden Kurzvideo sehen wir ihn zum Thema NATO und Korruption in Washington DC:

In diesem Video sehen wir Dr. Koeppl als außenstehender Beobachter der Bilderberger-Konferenz 2005, auf der die Teilnehmer kurz vorgestellt werden, u.a. ist auch Kanzler Schröder zu sehen: