Zusammenhänge von Jesuiten, Zionisten und Illuminaten

Ich folgte heute einem Impuls und schaute mal durch meinen Spam-Ordner des Blogs, ob nicht doch irgendwas dort hängen geblieben ist, was sich doch lohnen würde, hier erwähnt zu werden. Und suchet, der findet, so heißt es, und hier ist ein Kommentar zum Artikel Whistleblower Alberto Rivera: „Der Vatikan erschuf den Islam.“, den ich gerne ungekürzt hier einstellen möchte:

Talmudische Juden ( = Zionisten ) schafften es durch Konvertierung vom Judentum zum Katholizismus, die Jesuiten heimlich zu unterwandern (siehe) und weiter heimlich an ihrem Talmud -Programm (New World Order) zu arbeiten. Diese Pseudo- Jesuiten werden als „Krypto-Juden“ bezeichnet. Die Illuminaten sind also eine Mischung aus wirklich gläubigen Jesuiten und Pseudo Jesuiten , weil sie in Wirklichkeit babylonische Talmudisten sind mit zionistischer Ideologie, aber die Kunst der Tarnung beherrschen. Um den Begriff Satanismus zu verstehen, muss man nur einmal ein paar Sätze aus dem Talmud gelesen haben.

Warum verwendet Xavier die Raute in „Dieser Weg“ in der 01:30 Minute?

TOP TEN ILLUMINATI SIGNS

Transkript der Bayerische Illuminaten: Eine neue Weltordnung

Die Illuminaten durchlaufen 13 Grade

Die erste Ebene:

1. Kinderzimmer

2. Vorbereitung

3. Lehrling

4. Minerval

5. Illuminatus Minor

Zweites Level:

1. Geselle des Handwerks

2. Meister Freimaurer

3. Illuminatus Major und Illuminatus Dirigens

Drittes Level:

1. Priester

2. Regent

3. Magnus

4. Rex

5. König oder Areopagite

Stufe 14 sind die Obersten 144.000 Weisen von Zion

Stufe 15 ist Jahwe

Xavas – X.A.V.A.S „Die Elite – wir bieten dir mehr.“

Er gehört genauso zur Elite, wie alle anderen Popstars und sogar noch etwas mehr:

Deutsche Illuminati Rapper –

Das Ende von Wundern 5776 – 5777 Messias – in der Bibel codiert Teil 1 Glazerson

Illuminati-Card-Messiah



Wenn ich net‘ leben kann, dann gehen ‚mer alle drauf.

(Als der Xer meinte er damit)

„Offenbarung 22:17“

Sacharja 11:17

Weh über meinen nichtsnutzigen Hirten, der die Herde verlässt! Das Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge! Sein Arm soll verdorren und sein rechtes Auge erlöschen.

Er wird es werden im Laufe der Zeit:

In einem Interview während seiner Zeit bei „The Voice of Germany“ lüftete Xavier Naidoo das Geheimnis um seine Sonnenbrillen. „Meine Mutter hat eine Krankheit an den Augen. Die kann zu viel Licht nicht abhaben. Ich glaube, ich hab das auch. Ich hatte schon bei ein paar Foto-Sessions, wo Fotografen so ein ganz großes Licht anmachen und das geht dann langsam an und aus – da fall ich fast in Ohnmacht. Ich hab so eine, glaub ich, leichte Form von Epilepsie“, so der Sänger in einem Interview mit „Promiflash“.

Sobald der Messias kommt, sind alle [Nichtjuden] Sklaven der Jisraéliten. (Erubin 43 b)

Der König Israels wird der wahre Papst der Welt, der Patriarch der internationalen Kirche sein. P.D.W.V.Z Protokolle 15, 17, 24

Darum benutzt er das XP statt XN: (Nicht von dieser Welt)

Griechisch XP (X = Ch, P = R) = ChrR = Abkürzung für Christus; Alpha + Omega = Anfang + Ende.

Xavier Naidoo – Seid ihr mit mir? – Songtext

EURE OHREN UND EURE HERZEN SIND MEIN THRON

Wolfgang Eggert – Verstrickungen messianischer Endzeitsekten

Xavas- Die Zukunft trägt meinen Namen

Sein Name Xavier bedeutet das neue Haus damit ist der dritte Tempel gemeint in Jerusalem.

Und Savas bedeutet Krieg, was aus selbst in diesem Album Gespaltene Persönlichkeit zu gibt.

In dieser Doku berichtet man von Ring Salomo „Aus der Bibel verbannt“ besitzt Xavier Naidoo Mittelfinger (http://www.juergen-ziemer.de/texte/xavier-naidoo/) und grüßte auch Luzifer am 14.04.2009. Einfach mal „hand in space“ oder „hand of god“ in die Suchmaschine eingeben.

Das Testament Salomons in Englisch hat 130 Verse

Testament des Salomo

Aus Freimaurer-Wiki

Sein zweiter Künstlername der Xer (Palindrom) rückwärts geschrieb Rex bedeutung im Latein König bei der Illuminati Pyramide die 12 Stufe (siehe) „ab der 6. Minute die Erklärung der Illuminati Pyramiden Stufen

Ein Palindrom (von griechisch Παλίνδρομος palíndromos ‚rückwärts laufend‘) ist eine Zeichenkette, die vorwärts wie rückwärts gelesen identisch ist.

Palindrom Generator

Die Zahl < 15 >

Das Bildfoto einer Freimaurer-Bibel der Blauen Logen. In der Pyramide ist אהיה zu lesen, das ist ein anderes Tetragramm für JHWH. Bildlich klar ersichtlich: Jahweh ist der Gott der Freimaurer.

Das Jüdische Museum Berlin bot zur Kabbala im August 2004 eine Sonderausstellung mit dem Titel „10+5=Gott. Die Macht der Zeichen“. Der Titel bezog sich darauf, dass der Konsonant „Jod“ gemäß seiner Stellung im hebräischen Alphabet den Zahlenwert 10, „He“ den Wert 5 hat. Beide stehen für die hebräische Kurzform des Tetragramms (JH oder „Jah“). Der Ausstellungskatalog bemerkte dazu: „…den Namen Gottes zu schreiben, ist im Judentum ein Tabu. Dargestellt wird die 15 daher mit den Buchstaben (Waw) und (Teth) = 6 + 9.“ Die Ausstellung selbst verwendete nur die arabischen Zahlenwerte 10 + 5 für „Gott“, nicht aber die hebräischen Zeichen Jod und He. Sie verstieß damit nicht gegen das jüdische Aussprachetabu des Gottesnamens, da im Judentum nur Hebräisch die heilige Sprache auch für die Gottesnamen ist. https://de.wikipedia.org/wiki/JHWH

Im Logenmuseum Chemnitz wird erwähnt, dass Freimaurer Jahweh anbeten. Nun liest man oft, das Hochgradfreimaurer Luzifer anbeten, meistens wird dazu Albert Pike zitiert. Nur diese Zitate sind alle aus dem Zusammenhang gerissen, denn Pike glaubt an keinen personifizierten guten Gott noch an einen bösen Gott wie Luzifer oder Satan, das ist für Pike Legende und naive Gottes-Vorstellung der Christen.

Zahlen der Bibel – Bedeutung der Zahlen

David Icke The Saturn Matrix & Saturn Symbolism

JHWH – Jahwe – Jehova – Jawe – 26

Jahwe = Satan = El Shaddai = der Scheitan = Schaddeim = die Verworfenheit; »EL« = Großengel.

kabbalistisch: „hochheiligen Hauptwert“ 26 x 26 = 676

Jah steht für Jahwe

Jah Is Changing All – Songtext:

Don’t let your head hang down child

Walk your walk and stand up tall

For the weather might not stay this mild

‚cause Jah is changing all

Fall into the arms of your creator

When those gates open for you

144 000 elevators

One of them might get you through