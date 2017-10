„Befreiung von der Fake-Krankheit AIDS …“

Ich hatte gerade den folgenden Text per Mail erhalten und möchte ihn gerne hier auf dem Blog veröffentlichen, vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen

***

Aufruf von Prof. Dr. Dr. L. Dayeng vom wissenschaftlichen Forschungscenter der Dayeng Stiftung.

Es existiert ein sehr großes Problem in der Welt. Das Problem hat den Namen AIDS und es ist meist tödlich. Aber dieses Problem wurde künstlich geschaffen von einer Industrie die Milliarden Profite macht an sogenannten AIDS Medikamenten. Diese Industrie ist die die mächtigste Industrie der Welt. Diese Industrie kauft die öffentlichen Medien und sogar Regierungen.

Wir, das wissenschaftliche Forschungscenter der Dayeng Stiftung, haben mehrfach bewiesen, dass ein sogenanntes HI-Virus das für AIDS verantwortlich sein soll, nicht existiert. Die Forschungsergebnisse können jederzeit angefordert werden.

Wir haben in allen Kontinenten sogenannte AIDS Patienten untersucht. Ein vermeintliches HI-Virus haben wir nie gefunden. Dieses HI-Virus ist eine Legende die den Pharmaunternehmen Milliarden Profite bringt. Sie können es selbst testen. Gehen Sie zu einem Labor das sogenannte HIV-Tests durchführt. Verlangen Sie, dass dieses Labor Ihnen ein HI-Virus zeigt. Jedoch kein Virus als Computeranimation. All diese Abbildungen von vermeintlichen HI-Viren sind kolorierte Computeranimationen. Es ist wichtig zu wissen, dass man Viren nicht mit einem Lichtmikroskop erkennen kann, Viren sind zu klein. Sie können jedoch auch diese diversen AIDS-Stiftungen, AIDS-Hilfen oder auch die WHO kontaktieren und den Nachweis eines HI-Virus verlangen. Sie werden keine Antwort erhalten oder man sendet Ihnen eine Computeranimation. Übrigens wird die WHO zu einem großen Teil von der Pharmaindustrie finanziert.

Also, es steht zweifelsfrei fest, dass ein sogenanntes HI-Virus nicht existiert. Wir haben mehr als 200 vermeintliche AIDS Kranke untersucht. Bei keinem einzigen haben wir ein sogenanntes HI-Virus gefunden. Wie kann das sein? Warum leiden diese Menschen dennoch an einer Immunschwäche? Die Antwort ist simpel, dennoch wird sie viele Menschen schockieren. Diese sogenannten AIDS Medikamente sorgen für diese Immunschwäche. Aber es wird nicht nur das Immunsystem zerstört, auch die Zellen werden, von diesen Medikamenten umprogrammiert. Diese Medikamente verursachen also genau das was dieses nichtexistierende Virus angeblich tun soll. Paradox? Unglaublich? Ja, aber dennoch wahr. Wir haben sehr viele sogenannt AIDS Patienten in unserem Therapiecenter behandelt. Alle waren später völlig gesund. Wir haben die Medikamente gestoppt, wir haben das Immunsystem stabilisiert und repariert und die kranken Leukozyten regeneriert. Einige Menschen fragen sich nun vielleicht, warum bisher Niemand so-etwas vorher getan hat. Der Grund ist, dass alle Kliniken, Therapiecenter, Ärzte und so weiter von diesem System profitieren. Wir jedoch sind unabhängig, wir lassen uns nicht einschüchtern von dieser Industrie.

Wir wollen die Öffentlichkeit aufwecken. Deshalb machen wir diese Aktion. Wir wollen so viel Menschen wie möglich von dieser Fake-Krankheit befreien. Aber allein schaffen wir das nicht, wir brauchen auch Ihre Hilfe. Erzählen Sie so vielen Menschen wie möglich von unserer Aktion. Wenn Sie vermeintlich AIDS Kranke kennen, dann sagen Sie denen, dass sie uns kontaktieren sollen. Wenn wir sehr viele Menschen von dieser Fake-Krankheit befreien können, dann können die Mainstream-Medien das nicht mehr ignorieren und es wird ein Dominoeffekt in der Öffentlichkeit beginnen. Wir wollen, dass dieses erzeugte Sterben aufhört, helfen Sie uns. All unsere Ärzte arbeiten ehrenamtlich um dieses Projekt zum Erfolg zu verhelfen. Deshalb können wir die Therapiepreise sehr gering halten. Als Stiftung sind wir nicht Profitorientiert. Wir forschen und therapieren aus Überzeugung. Lassen Sie uns gemeinsam Fakten schaffen und Menschenleben retten.

Jeder kann uns hier erreichen und kontaktieren: http://lupus-trust.net

Ich hoffe auf Ihre Hilfe

Prof. Dr. Dr. Dayeng

Unabhängiges, wissenschaftliches Forschungscenter



www.lupus-trust.net *** Zur Unterstützung der Aussage, dass es sich um eine Fake-Krankheit, kreiiert durch die Pharmaindustrie handelt, möchte ich auch noch folgende Videos dazu hinweisen: