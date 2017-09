Über unsere ‚präservative‘ Demokratie …

Es kommen immer mehr Informationen an mir vorbei, die darüber aufklären, dass die Art und Weise wie unser Politiksystem namens repräsentative Demokratie eben einen ganz anderen Souverän besitzt als den, der in den Verfassungen weiß gemacht wird. Wir hatten mit dem Artikel Wir kommen unseren wahren Weltenlenkern immer näher: Das Komitee der 300 schon erfahren können, dass es nur einer kleinen Klique bedarf, die unerkannt uns alle am Nasenring durch die Arena führen und es dabei nur einem ganz kleinen Teil, den so genannten Verschwörungstheoretikern, bemerkt wird.

Einen weiteren Hinweis auf so eine kleine Clique gab uns Rudolf Steiner, der tiefe Einblicke in die Geheimlogen der damaligen Zeit hatte und somit klar stellte, dass es 25 potente Freimaurer waren, die die französische Revolution steuerten, siehe dazu das Video Demokratie als verstecktes Herrschaftsmittel.

Und wer die potenten von uns alle vertritt, darüber gab schon der Franzose Francis Delaisi in seiner kleinen Schrift „Der kommende Krieg„, die in Paris am Mai 1911 erschienen, und von La Guerre qui vient ins Deutsche übersetzt wurde, Auskunft:

Nun ist aber unglücklicherweise kein Volk Herr über seine auswärtige Politik. Deren Ausübung ist die ausschließliche Domäne einer kleinen Zahl von Staatsbeamten, die man Diplomaten heißt. Diese äußerst soignierten Leute rekrutieren sich überall, auch in unserer Republik, aus dem Briefadel, aus dem Geldadel, und sie sind ganz in den Händen der Finanz und der Industrie und abreiten nur für auswärtigen Anleihen und Aufträge. Ein Botschafter ist heutzutage mitsamt seinem gestickten Rock nichts anderes mehr als ein Agent der Banken und der großen Handelshäuser. Man wird einwerfen, über den Botschafter stünde der Minister des Auswärtigen als ihr Chef, und er wäre den Volksvertretungen verantwortlich. Was ist es aber mit dieser Verantwortlichkeit? Wenn ein Abgeordneter eine Frage über irgendeine auswärtige Angelegenheit stellt, dann antwortet die Regierung immer weider mit denselben unbestimmten und feierlichen Erklärungen über Bestrebungen zur Erhaltung des Friedens und über das europäische Gleichgewicht. Und wenn genauere Auskunft verlangt wird, weiß man die Antwort schon im voraus: es handelt sich um diplomatische Geheimnisse. Dank diesem System wissen weder die Völker noch die Parlamente etwas. Und ohne dass sie es ahnen, können sie durch ein paar Menschen in die schwersten Konflikte gebracht und in Krieg verwickelt werden.

Und dass dermaßen konstruiert unsere Demokratien nur vorgeben, dass das Volk der Souverän sei und bestimme, wo es lang geht, davon hatte uns ja auch schon Prof. Rainer Mausfeld in seinem Vortrag „Warum schweigen die Lämmer?“ – Techniken des Meinungs- und Empörungsmanagements berichtet. Und so zieht er sein Fazit:

Die gegenwärtigen Formen repräsentativer Demokratien sind Elitedemokratien, also de facto Wahloligarchien. Seit ihren historischen Anfängen wurde die Idee einer »repräsentativen Demokratie« mit der Absicht entwickelt, das als irrational, infantil und launenhaft angesehene »dumme Volk« von politischer Macht und Einfluss fernzuhalten. (Quelle: Massenmediale Ideologieproduktion)

Zu der gleichen Erkenntnis ist nun auch Ken Jebsen gelangt, der in dem folgenden Video von einer für die Reichen präservativ wirkenden Demokratie spricht und empfiehlt, dass wir, das gemeine Volk besser schon mal parallel an der nächsten Arche arbeiten sollten, für den Fall, dass es bald zum Zusammenbruch kommen wird:

Und zum Schluss möchte ich auch ein weiteres Mal einen Vortrag von dem Friedensforscher Dr. Daniele Ganser empfehlen, der noch einmal aufzeigt, wie eines der Werkzeuge dieser wenigen Weltenherrscher dazu genutzt wird, ihr Imperium aufzubauen. In seinem Intro geht der Schweizer darauf ein, dass wir Deutschen mittels der Erinnerung an die Figur Hitler nieder gehalten werden. Besser wir kappten diesen Erinnerungsfaden und nähmen statt dessen den zu Goethe, dem großen Denker wieder auf. Schließlich gäbe es auch heute genau solche Köpfe, wie z.B. Eugen Drewermann, dessen unbedingt empfehlenswerten Vortrag zum Thema Deutsche Regierung und Frieden er zuvor angehört hatte. Ab nun hört selbst, was Daniele aufzudecken weiß:

Sorry für den vielen Stoff, aber manches braucht halt seinen Platz, um zu erkennen, was hier abläuft.

Ach ja, auch diese Zusammenstellung kam noch an mir vorbei: