Moderne Sklaven sind nicht in Ketten …

Ich verachte Ihre Meinung, aber ich gäbe mein Leben dafür, dass Sie sie sagen dürfen! – Voltaire

Zu dem folgenden Bild habe ich auf Facebook formuliert:

Wenn ich sage, dass ich mich als Zinssklave erkennen musste, weil ich die Hälfte meiner Arbeit für versteckte Zinsdienste an ‚Anleger‘ ( = moderner Sklavenhalter mit arbeitslosen Einkommen) leiste, bekomme ich häufig die Antwort, aber es geht Dir doch viel besser als die damaligen Sklaven in Ketten …

Wie schon häufiger formuliert, muss am Ende doch festgestellt werden, dass, als die damaligen Leibeigenen und Sklaven von ihrem persönlichen Herren befreit wurden, sie nur modernere Ketten erhielte, die dann anonym von den neuen Herren, den Finanzeliten, gehalten werden.

Heute fühlen sich die meisten Bürger der modernen Staate doch relativ frei. Noch dürfen wir z.B. unsere Meinung öffentlich kundtun. OK, wenn wir Niemanden damit verletzen, und genau hier formiert sich ja schon die neue Gedankenpolizei, als da zu nennen sind:

Das avisierte Netzdurchsuchungsgesetz unserer Regierung, das allerdings mächtig in der Kritik steht, siehe z.B. hier: Deklaration für Meinungsfreiheit gegen Netzdurchsuchungsgesetz (NetzDG) der Bundesregierung

Auch die EU ist mit einer neuen Gesetzgebung unterwegs, die nichts wirklich Gutes für die Menschen hier bedeuten kann, auch wenn die Worte das ansagen sollen:

„Hinter der NEU gegründeten EU-Gesellschaft namens ECTR = „Europäischer Rat für Toleranz und Versöhnung“ = NGO = „A European Framework National Statute For The Promotion of Tolerance“, versteckt sich das Durchführungsorgan für das zu beschließende EU-Gesetz der totalen Unterjochung der Europäer!“ (siehe)

Dann haben wir auch noch die Freiheit, uns alle paar Jahre unseren König zu wählen, dem wir dann blind zu gehorchen haben. OK, er agiert in Gestalt des Bundestages. Aber am Ende, so müssen wir feststellen, hat doch noch jede Regierung weniger das Wohl des Volkes im Auge gehabt, als viel mehr den Nutzen des Volkes im Sinne der Finanzeliten zu mehren (siehe zum Amtseid als Geschäftseid entlarvt). Das hat ja besonders gut seit dem Mauerfall funktioniert, als sich Rot-Grün noch das Mäntelchen des Neoliberalen umhängten und mit dem Sklaventreibergesetz HartzIV (siehe) seine Wählerschaft endgültig verraten hat.

Und dann gäbe es noch die Freiheit in der Wahl des Berufs- und des Arbeitgebers. Aber mal Hand auf´s Herz: Wie frei ist Jemand hierbei, wenn er nichts besitzt, womit er sich schlauer machen kann, oder lange genug suchen kann, bis er in einer Welt, in der alles aufgeteilt ist, etwas findet, von dem er auch leben kann?

Dass das mit unserer Schulpflicht auch nicht wirklich etwas mit freier Entfaltung zu tun hat, haben wir hier auch schon mehrfach angeschaut. Der für viele interessanteste Artikel ist u.a. die Motivation der Schulpflicht, wie hier nachzulesen: Der heimliche Lehrplan die Schulpflicht betreffend. Besonders entlarvend ist dabei, was in den Schulen wirklich gelehrt wird. Das tut dann schon weh, es erkennen zu müssen: Kritik an unserem Schulsystem: darüber, wie wir unsere Kinder verdummen ….

Müssen wir dennoch unter dem Strich anerkennen, dass es uns doch viel besser geht als den damaligen Sklaven in Ketten?

Was aber auch festzustellen ist: Diese modernen Sklaven sind viel fleißiger geworden und bringen ihren Herren deutlich mehr ein, zumal diese Art Sklaven sich ja so frei fühlen, zunehmend selbstbestimmter sind … und sich dabei immer mehr selbst- statt fremdausbeuten lassen (siehe) …