Hat nun der militärisch-industrielle Komplex auch Trump an den Eiern?

Wenn Amerika seine Krieger zum Kampf verpflichtet, müssen wir sicherstellen, dass sie jede Waffe schnell, entscheidend und überwältigend anwenden. Unsere Truppen werden kämpfen, um zu gewinnen. Wir werden kämpfen, um zu gewinnen. … Unter meiner Führung wird es viele Billionen Dollar mehr geben für unser Militär und das schließt ein, dass eine große Summe für den Nuklearbestand und die Raketenabwehr ausgegeben wird. In jeder Generation, die vor dem Angesicht des Teufels stand, haben wir gesiegt. Wir siegten, weil wir wussten wer wir sind und wofür wir kämpften. … Nicht weit von dem Platz, an dem wir uns versammelt haben, liegen Hunderttausende von Amerikanern auf dem Arlington National Friedhof. Auf diesem ist mehr Mut, Tapferkeit und Liebe vereint, als in irgendeinem Gebiet auf dieser Welt. … Viele derjenigen, die in Afghanistan gekämpft haben und gestorben sind, stehen in Verbindung mit den Ereignissen des 11. September 2001. Sie starben aus dem einfachen Grund: Sie liebten Amerika und sie waren dazu berufen, es zu verteidigen.

Donald Trump in seiner Rede auf dem Militärstützpunkt Fort Myer in Arlington

Kann sich noch wer erinnern, dass Trump die US-Soldaten wieder nach Hause holen wollte, der er offizielle Geschichte zu 911 nicht glaubt und sie untersucht wissen möchte. Kann sich nur wer erinnern, dass Obama die Atomwaffen reduzieren wollte, wenn er Präsident wird, und dass er das Foltercamp Guantanamo schließen wird. Und jedesmal dürfen wir feststellen, dass die Kraft eines Präsidenten nicht ausreicht und er doch nur das tun darf, was der militärisch-industrielle Komplex benötigt: willige Soldaten, um sich die Welt untertan zu machen.

Ich möchte gerne einladen, sich die ganze Trump-Rede anzutun. Doch zuvor wäre es gut, den folgenden Artikel zu lesen Darüber, wie wir unsere menschlichen Tötungsmaschinen züchten … und sich auch noch einmal daran zu erinnern, was der junge Boxer Muhammad Ali zum Thema Wehrdienst zu sagen hatte:

Kein Vietkong hat mich je Nigger genannt. (…) Ich drück mich nicht. Ich verbrenne keine Fahne und ich fliehe nicht nach Kanada. Ich bleibe hier. Ihr wollt mich ins Gefängnis stecken? Nur zu, ich war 400 Jahre im Gefängnis, da schaffe ich auch noch 4 oder 5 Jahre mehr, aber ich fliege keine 10.000 Meilen um andere arme Menschen zu töten. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich hier und jetzt im Kampf gegen Euch! Wenn ich kämpfen muss, dann hier und jetzt. Ihr seid mein Feind, nicht die Chinesen, nicht der Vietcong. Ihr seid mein Gegner, wenn ich Gerechtigkeit will. Ihr seid mein Gegner, wenn ich Freiheit will. Ihr seid mein Gegner, wenn ich Gleichheit will. Ich soll irgendwo hin fliegen und für euch kämpfen? Ihr tretet nicht mal in Amerika für mich ein. Nicht für meine Rechte und nicht für meinen Glauben. Ihr tretet nicht mal in meiner Heimat für mich ein.

Als ich die folgende Rede gelesen hatte, fragte ich mich spontan, was, wenn diese Rede der aktuelle Kanzler Deutschlands gehalten hätte?

Hier nun die ganze Rede von Donald Trump auf dem Militärstützpunkt Fort Myer in Arlington zur künftigen US-Politik in Afghanistan veröffentlicht in der New York Times am 21.8.2017 übersetzt von Brigitte Queck am 22.8.2017:

PRÄSIDENT TRUMP:

Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte setzen Sie sich.

Vizepräsident Pence, Staatssekretär Tillerson, Mitglieder der Kabinett, General Dunford, Stellvertretender Sekretär Shanahan und Oberst Duggan!

Besonders danke ich den Männern und Frauen von Fort Myer und jedem Militärmitglied der Vereinigten Staaten von Amerika im In-und Ausland.

Wir senden unsere Gedanken und Gebete an die Familien unserer tapferen Seeleute, die nach einer tragischen Kollision auf See verletzt wurden und vermisst sind, sowie diejenigen, die mit Such- und Wiederaufbaumaßnahmen beschäftigt sind.

Ich bin heute Abend hier, um unseren Weg in Afghanistan und Südasien zu erörtern.

Aber bevor ich die Details unserer neuen Strategie vorstelle, möchte ich einige wenige Worte zu den Service-Mitgliedern sagen, die hier heute Abend zugegen sind, zu denjenigen, die heute aufpassen, sowie denjenigen, die auf ihren Posten sind, sowie allen Amerikanern, die zu Hause zuhören.

Seit der Gründung unserer Republik hat unser Land etwas Besonderes geschaffen, die Klasse der Helden, deren Selbstlosigkeit, Mut und Entschlossenheit in der Geschichte der Menschheit unübertroffen ist. Amerikanische Patrioten aus jeder Generation haben bis zum letzten Atemzug auf dem Schlachtfeld für unsere Nation und für unsere Freiheit das Beste gegeben.

Durch ihr Leben, und obwohl ihr Leben kurz bemessen war, durch ihre Taten haben sie die totale Unsterblichkeit erreicht. Nach dem heroischen Beispiel derjenigen, die kämpften, um unsere Republik zu bewahren, können wir die Inspiration bekommen, die unser Land als Ganzes braucht, um zu gesunden und eine Gottesnation zu bleiben.

Die Männer und Frauen unseres Militärs arbeiten als ein Team, mit einer Mission und ein gemeinsames Ziel. Das gemeinsame Dienen und Opfern überwindet Rasse, Ethnizität, Glaubensbekenntnis und Farbe.

Das zusammen ergibt einen absolut perfekten Zusammenhalt.

Das ist, weil alle Service-Mitglieder Brüder und Schwestern sind, alle Teil der gleichen Familie.

Das heißt die amerikanische Familie. Sie unterstehen dem gleichen Eid, kämpfen unter der gleichen Flagge und leben nach demselben Gesetz. Sie sind zusammen vereint durch das gemeinsame Ziel, gegenseitiges Vertrauen und selbstlose Hingabe an unsere Nation und zueinander.

Der Soldat versteht, was wir als Nation zu oft vergessen, dass die Wunde, die einem einzelnen Mitglied unserer Gemeinde zugefügt wird, eine Wunde ist, die uns allen zugefügt wurde, das, wenn einem Teil von unserer amerikanischen Gemeinschaft eine Wunde zugefügt wurde, es uns alle betrifft.

Und wenn ein Bürger eine Ungerechtigkeit erleidet, leiden wir alle zusammen. Loyalität zu unserer Nation verlangt Loyalität zueinander. Liebe für Amerika verlangt Liebe für all seine Menschen.

Wenn wir unsere Herzen für den Patriotismus öffnen, gibt es keinen Raum für Vorurteile, keinen Platz für Bigotterie und keine Toleranz für Hass.

Die jungen Männer und Frauen, die wir in den Kampf geschickt haben, gesendet, um unsere Kriege im Ausland zu führen, verdienen es, in ein Land zurückzukehren, das sich zuhause nicht im Krieg mit sich selbst befindet. Wir können nicht eine Kraft für den Frieden in der Welt bleiben, wenn wir nicht miteinander in Frieden leben.

Wenn wir unsere Tapfersten schicken, um unsere Feinde in Übersee zu besiegen – und wir werden immer gewinnen – müssen wir den Mut finden, unsere Abteilungen innerhalb des Landes zu ordnen (heilen).

Lasst uns einfach den Männern und Frauen, die in unserem Namen kämpfen, ein einfaches Versprechen geben, dass wenn sie aus der Schlacht zurückkehren, ein Land vorfinden werden, das seine heiligen Bande der Liebe und Loyalität erneuert hat, die uns vereinen als Ganzes und untereinander.

Dank der Wachsamkeit und Geschicklichkeit des amerikanischen Militärs und unserer vielen Verbündeten in der ganzen Welt, der Schrecken auf der Skala des 11. September – und niemand kann das je vergessen – wird sich das an unseren Ufern nicht wiederholen.

Aber wir müssen die Realität anerkennen, derentwegen ich hier bin, um heute Abend zu Ihnen zu sprechen.

Fast 16 Jahre nach dem 11. September Angriffen, nach dem außergewöhnlichen Opfer von Blut und Verlusten ist das amerikanische Volk ist müde vom Krieg ohne Siege. Nirgends ist das deutlicher als im 17 jährigen Krieg in Afghanistan, dem längsten Krieg in der amerikanischen Geschichte.

Ich teile die Enttäuschung der Amerikaner. Ich teile auch ihre Frustration über eine Außenpolitik, die zu viel Zeit, Energie, Geld – und vor allem Leben gekostet hat, um die Länder in unserem eigenen Interesse wieder aufzubauen, trotz aller eigenen Sicherheitsinteressen.

Darum bat ich kurz nach meiner Ernennung zum Präsidenten den Verteidigungsminister Mattis und mein nationales Sicherheitsteam, um eine umfassende Überprüfung aller strategischen Optionen in Afghanistan, sowie Südasien. Mein ursprünglicher Instinkt siegte. Und im Üblichen folge ich gern meinen Instinkten.

Aber mein ganzes Leben lang habe ich gehört, dass Entscheidungen viel anders sind, als du sie als Präsident am Schreibtisch im Oval Office treffen kannst.

So studierte ich Afghanistan sehr gründlich und von allen Seiten.

Nach vielen Treffen und vielen Monaten haben wir letzten Freitag in Camp David zusammen mit meinem Kabinett und meinen Generälen unsere Strategie getroffen.

Ich kam zu drei grundlegenden Schlussfolgerungen über die Kerninteressen Amerikas.

Erstens muss unsere Nation eine ehrenvolle und dauerhafte Lösung suchen, die ihrem Ergebnis und der der enormen Opfer, die es gegeben hat, würdig sind.

Die Männer und Frauen, die unserem Lande im Kampf dienen, verdienen einen Plan für den Sieg.

Sie verdienen die Waffen, die sie für den Kampf und den Sieg brauchen.

Zweitens sind die Konsequenzen eines schnellen Abzugs nach dem 9/11, dem schlimmsten Terroranschlag in unserer Geschichte, der geplant und von Afghanistan ausging, weil dieses Land vom Terror regiert wurde, einer Regierung, die Trost und Schutz für Terroristen gab. vorhersehbar und unakzeptabel.

Ein eiliger Rückzug würde ein Vakuum für Terroristen schaffen, das sowohl von der ISIS, als auch von der Al-Qaida gefüllt würde und zu dem Zustand führen, wie er vor dem 11. September war.

Wie wir wissen, hat sich Amerika im Jahre 2011 hastig und eilig irrtümlich aus dem Irak zurückgezogen.

Infolgedessen gingen unsere hart gewonnenen Gewinne in die Hände der Terroristen, der Feinde , zurück.

Unsere Soldaten beobachteten, wie Städte, für die sie gekämpft und geblutet hatten, die sie erobert und befreit hatten, von einer terroristischen Gruppe namens ISIS besetzt wurden.

Das Vakuum haben wir geschaffen, indem wir zu früh abzogen sind und damit einen sicheren Hafen für die ISIS geschaffen haben, der sich ausbreitete, wuchs und rekrutierte, sowie zu neuen Attacken ausholte.

Wir können diesen Fehler, den unsere Führer im Irak gemacht haben, in Afghanistan nicht wiederholen.

Drittens, und schließlich, kam ich zu dem Schluss, dass die Sicherheitsbedrohungen, mit denen wir in Afghanistan und in der breiteren Region konfrontiert sind, ganz immens sind. Heute sind 20

U.S.- designierte ausländische Terrororganisationen aktiv in Afghanistan und Pakistan und damit die höchste Konzentration in dieser Region, als sonst wo auf der Welt.

Für seinen Teil, bietet Pakistan oft einen sicheren Hafen für Agenten des Chaos, der Gewalt und des Terrors. Die Bedrohung ist schlimmer, weil Pakistan und Indien 2 Atommächte sind, deren angespannte Beziehungen in einen Konflikt münden können. Und das könnte passieren.

Niemand bestreitet, dass wir eine sich ändernde und beunruhigende Situation in Afghanistan und Südasien geerbt haben. Aber können uns nicht den Luxus leisten, früher zurückzukehren und andere oder bessere Entscheidungen zu treffen.

Als ich Präsident wurde, bekam eine schlechte und sehr komplexe Handhabe. Aber ich wusste, dass ich große und komplizierte Probleme zu lösen hatte.

Doch so oder so, diese Probleme werden gelöst werden.

Ich bin ein Problemlöser. Und am Ende werden wir gewinnen.

Wir müssen die Realität der Welt ansprechen, wie sie jetzt existiert, und die Bedrohungen, denen wir gegenüberstehen, sowie die Konfrontation aller Probleme von heute und die äußerst vorhersehbaren Konsequenzen eines eiligen Rückzugs.

Wir brauchen nur den bösen Terroranschlag der letzten Woche in Barcelona anzuschauen, um zu verstehen, dass Terrorgruppen nie aufhören werden,

Mord an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern zu begehen.

Wie ich in meiner Rede in Saudi Arabien vor drei Monaten skizzierte, sind Amerika und unsere Partner verpflichtet, den Terroristen ihre Territorien zu entreißen, die Finanzierung der Terroristen zu beenden und die falsche Faszination ihres bösen Tuns zu entlarven. Die Ideologie der Terroristen, die unschuldige Menschen schlachten, werden keinen Ruhm finden. Nicht in diesem Leben oder im nächsten. Sie sind nichts als Schläger, Verbrecher und Raubtiere und – das ist richtig – Verlierer.

Wir arbeiten zusammen mit unseren Verbündeten, wir werden den Willen der Terroristen brechen, sie auslöschen und sie davon abhalten, unsere Grenzen zu überschreiten, und ja, wir werden sie besiegen.

In Afghanistan und Pakistan sind die Interessen Amerikas klar. Wir müssen garantieren, dass die Terroristen von sicheren Häfen aus handeln.

Und wir müssen verhindern, dass Atomwaffen und Materialien in die Hände von Terroristen gelangen und gegen uns oder irgendwo in der Welt angewendet werden.

Aber um diesen Krieg zu führen, werden wir aus der Geschichte lernen. Als ein Resultat unserer umfassenden Überprüfung, wird sich die amerikanische Strategie in Afghanistan und Südasien auf folgende Weise dramatisch ändern.

Ein Kernpfeiler unserer neuen Strategie ist eine Verschiebung von einem zeitbasierten Ansatz unseres Abzugs auf der Grundlage von Bedingungen. Ich habe es schon oft gesagt.

Kontraproduktiv ist es für die Vereinigten Staaten im Voraus über Termine zu sprechen, oder darüber, welche militärischen Optionen wir beginnen oder beenden wollen !!

Wir werden nicht über die Anzahl der Truppen oder unsere Pläne von militärischen Aktivitäten sprechen.

Wie wir unsere Strategie von nun an weiterführen, Amerikas Feinde dürfen es nie wissen !

Ich werde nicht sagen, wann wir angreifen werden, aber wir werden angreifen!

Amerika wird seine Unterstützung für die afghanische Regierung und die Afghanischen Militärs fortsetzen und das Afghanische Militär wird auf dem Schlachtfeld die Taliban bekämpfen. Es liegt letztendlich an den Menschen in Afghanistan, ihre Zukunft zu gestalten, ihre Gesellschaft zu regieren und einen ewigen Frieden zu erreichen. Wir sind ein Partner und ein Freund. Aber wir werden dem afghanischen Volk nicht diktieren, wie sie zu leben haben, oder wie sie ihre eigene komplexe Gesellschaft regieren wollen. Wir sind keine Nationenbildung. Wir töten Terroristen !

Ein anderer Kernpfeiler unserer Strategie ist die Einbeziehung aller Instrumente der amerikanischen Politik-Diplomatie, Wirtschaft und Militär- um einen Erfolg zu erzielen. Eines Tages nach einem militärischen Sieg wird eine politische Übereinkunft möglich sein, die Teile der Taliban in Afghanistan einschließt.

Aber niemand weiß, ob und wann das geschehen wird.

Die nächste Säule unserer neuen Strategie ist es, den Ansatz zu ändern, wie wir mit Pakistan umgehen.

Wir können nicht mehr über Pakistans sicheren Hafen für terroristische Organisationen, die Taliban und andere Gruppen, welche eine Bedrohung für die Region und darüber hinaus darstellen, schweigen.

Pakistan hat viel von der Partnerschaft mit uns zu gewinnen.

Afghanistan hat viel zu verlieren, indem sie weiterhin Verbrechern und

Terroristen Schutz bietet. In der Vergangenheit war Pakistan ein geschätzter Partner.

Unsere Militärs haben gegen gemeinsame Feinde zusammengearbeitet.

Die pakistanischen Menschen haben sehr stark unter Terrorismus und Extremismus gelitten. Wir erkennen ihre Beiträge und ihre Opfer.

Aber Pakistan hat auch die gleichen Organisationen geschützt, die jeden Tag versuchen, unsere Leute zu töten. Wir haben Pakistan Milliarden bezahlt und Milliarden von Dollar sind zur gleichen Zeit zu den Terroristen gewandert, die wir bekämpfen.

Aber das muss sich ändern. Und das wird sich sofort ändern.

Partnerschaft kann überleben.

Es ist Zeit für Pakistan, sein Engagement für Zivilisation, Ordnung und Frieden zu demonstrieren.

Ein weiterer kritischer Teil der Südasien-Strategie für Amerika ist seine strategische Partnerschaft mit Indien weiter auszubauen.

Indien ist ein wichtiger Sicherheits- und Wirtschaftspartner der Vereinten Nationen. Wir schätzen Indiens wichtige Beiträge zur Stabilität in

Afghanistan, aber Indien macht Milliarden von Dollar im Handel mit den

Vereinigten Staaten. Aber wir wollen, dass es uns besser in Afghanistan hilft, vor allem im Bereich der wirtschaftlichen Unterstützung und Entwicklung. Wir sind verpflichtet, unsere gemeinsamen Ziele für Frieden und Sicherheit zu verfolgen in Südasien und der breiteren Indo-Pazifik-Region.

Schließlich wird meine Administration dafür sorgen, dass Sie, die mutigen Verteidiger des amerikanischen Volkes, die notwendigen Waffen und Regeln für ihr Engagement erhalten, um diese Strategie schnell umzusetzen.

Ich habe bereits die nötigen Anweisungen gegeben, Beschränkungen, die das Verteidigungsministerium den Frontkommandeuren im Kampf gegen den Feind auferlegt, aufzuheben.

Das Mikromanagement von Washington D.C, gewinnt keine Schlachten.

Sie werden auf dem Feld gewonnen, wo Urteil und Kriegsfachwissen der Kommandanten und der Frontsoldaten gefragt sind, die in Echtzeit mit ihrer echten Autorität und mit einer klaren Mission den Feind besiegen sollen.

Deshalb werden wir auch die Autorität für die amerikanischen Streitkräfte erweitern.

Das Ziel der Terroristen und kriminellen Netzwerke ist, Gewalt und Chaos

in ganz Afghanistan zu säen. Diese Mörder müssen wissen, dass sie sich nirgendwo verstecken können, dass es für sie keinen Platz außerhalb der Reichweite der amerikanischen Macht gibt.

Die Macht der amerikanischen Armee, ihrer Vergeltung wird schnell und mächtig sein, da wir Beschränkungen ihrer Behörden aufheben und

erweitern. Wir sehen schon gute Ergebnisse in der Kampagne, die ISIS zu besiegen, einschließlich der Befreiung von Mosul im Irak.

Seit meiner Amtsübernahme haben wir hier einen rekordverdächtigen Erfolg erzielt. Wir werden auch Sanktionen und andere Finanzen und Gesetze maximieren.

Durchsetzungsmaßnahmen gegen diese Netze ist angesagt, um deren Fähigkeit zum Export von Terror zu beseitigen.

Wenn Amerika seine Krieger zum Kampf verpflichtet, müssen wir

sicherstellen, dass sie jede Waffe schnell, entscheidend und überwältigend anwenden.

Unsere Truppen werden kämpfen, um zu gewinnen. Wir werden kämpfen, um zu gewinnen.

Von nun an haben wir eine klare Definition beim Angriff auf unsere Feinde, die ISIP auslöschen, Al-Qaida zertrümmern und verhindern, dass die Taliban Afghanistan übernehmen, sowie Massenterror-Angriffe gegen Amerika verhindern, bevor sie entstehen.

Wir werden unsere NATO-Verbündeten und globalen Partner bitten, unsere neue Strategie mit zusätzlicher Truppen und Finanzierung zu unterstützen.

Wir sind zuversichtlich, dass sie es tun werden.

Seit meinem Amtsantritt habe ich deutlich gemacht, dass unsere Verbündeten und Partner viel leisten und viel mehr Geld für unsere kollektive Verteidigung ausgeben müssen. Und das haben sie getan.

In diesem Kampf wird die schwerste Last weiterhin von den

guten Leuten Afghanistans und ihren mutigen Streitkräften getragen werden. Wie der Ministerpräsident von Afghanistan versprochen hat, werden sie mitmachen und bei der wirtschaftlichen Entwicklung helfen, sowie die Kosten für diesen Krieg gemeinsam mit uns zu tragen.

Afghanistan kämpft, um sein Land zu verteidigen und zu sichern, da es die

gleichen Feinde hat, die uns bedrohen.

Je stärker die Afghanischen Sicherheitskräfte werden, umso weniger haben wir zu tun. Afghanistan wird sicherer werden, seine eigene Nation aufbauen und die eigene Zukunft gestalten. Wir wollen, dass sie siegen.

Wir wollen nie wieder die Militärmacht Amerikas nutzen, um Demokratien in fernen Ländern aufbauen, um sie in diesen Ländern nach unserem Bilde zu gestalten. Diese Zeiten sind vorbei !

Wir bitten andere nicht, ihre Lebensstrategie zu ändern, sondern gemeinsame Ziele zu verfolgen, die unseren Kindern erlauben werden, besser zu leben und Leben zu retten.

Diese realistischen Prinzipien werden unsere Entscheidungen zukünftig leiten.

Militärmacht allein wird Afghanistan keinen Frieden bringen. Terroristische Anschläge beherrschen das Land. Aber strategische Ziele schaffen die Voraussetzung, Bedingungen für einen politischen Prozess zu schaffen, einen dauerhaften Frieden herzustellen.

Amerika wird mit der afghanischen Regierung so lange zusammenarbeiten, bis wir Beständigkeit und Fortschritt spüren.

Aber unsere Zusammenarbeit ist nicht unbegrenzt und unsere Unterstützung ist kein Blanko-Scheck.

Die Regierung von Afghanistan muss ihren Teil der Last auf militärischem, politischem und ökonomischem Gebiet tragen.

Die amerikanischen Menschen erwarten wirkliche Reformen, wirklichen Fortschritt und wirkliche Resultate. Unsere Geduld ist nicht unbegrenzt.

Wir werden unsere Augen offenhalten.

Ich will standhaft bleiben, amerikanische Leben und Amerikas Interessen zu verteidigen.

Auf diese Weise werden wir gemeinsame Sache machen mit jeder Nation, die sich dazu entschlossen hat, gemeinsam mit uns gegen die globalen Bedrohungen zu kämpfen.

Terroristen haltet ein: Amerika wird niemals aufgeben, bis ihr euere endgültige Niederlage erlitten habt.

Unter meiner Führung wird es viele Billionen Dollar mehr geben für unser Militär und das schließt ein, dass eine große Summe für den Nuklearbestand und die Raketenabwehr ausgegeben wird.

In jeder Generation, die vor dem Angesicht des Teufels stand, haben wir gesiegt. Wir siegten, weil wir wussten, wer wir sind und wofür wir kämpften.

Nicht weit von dem Platz, an dem wir uns versammelt haben, liegen Hunderttausende von Amerikanern auf dem Arlington National Friedhof.

Auf diesem ist mehr Mut, Tapferkeit und Liebe vereint, als in irgendeinem Gebiet auf dieser Welt.

Viele derjenigen, die in Afghanistan gekämpft haben und gestorben sind, stehen in Verbindung mit den Ereignissen des 11. September 2001. Sie starben aus dem einfachen Grund: Sie liebten Amerika und sie waren dazu berufen, es zu verteidigen.

Jetzt müssen wir sichern, dass unsere Soldaten nicht umsonst gestorben sind. Wir müssen uns vereinen, um Amerika vor seinen Feinden im Ausland zu verteidigen. Wir müssen die Anleihen der Loyalität unter unseren Bürgern zu Hause wiederherstellen. Und wir müssen ein ehrenvolles und dauerhaftes Ergebnis erreichen, um uns dem enormen Preis, den so viele mit ihrem Leben bezahlt haben, würdig zu erweisen.

Durch unser Handeln in den kommenden Monaten wird

jedem gefallenen Helden, jeder Familie, die einen geliebten Menschen verloren hat jedem verwundeten Krieger, der sein Blut zur Verteidigung unserer großen Nation vergossen hat, die gebührende Ehre zuteil werden.

Mit unserer Entschlossenheit sorgen wir dafür, dass ihr Dienst und ihre

Familien unseren Feinde eine Niederlage beibringen werden und

Frieden einkehren wird. Wir werden siegen mit der Macht unserer Herzen, dem Mut unserer Seelen und dem ewigen Stolz jedes einzelnen von Euch.

Vielen Dank. Möge Gott unser Militär segnen, und möge Gott die Vereinigen

Staaten von Amerika segnen. Vielen Dank. Vielen Dank.

Quelle des englischen Textes: hier

Abschließend möchte ich auch noch eine Kurzeinschätzung dieser Rede der Übersetzerin Brigitte Queck (hier auf der Anti-Nato Demo) bringen, die ich so teile:

Trump stellt in seiner Rede zur künftigen Politik der USA bezüglich Afghanistan die Wahrheit auf den Kopf.

Er verschweigt bewusst, dass die USA mit ihren blutigen Regimechanges in aller Welt (alleine der Vietnamkrieg kostete mehr als 12 Millionen Menschenleben) mehr Tote zu verantworten haben, als der 1.und 2. Weltkrieg zusammen genommen und bezeichnet umgekehrt die Aggressionskriege der US-Soldaten in aller Welt als Heldentum und Notwendigkeit für einen dauerhaften Frieden. Angesichts der schrecklichen Ereignisse in Barcelona, die 15 Menschen das Leben gekostet haben, schwört er den Attentätern unerbittliche Rache, als ob es nicht die USA waren, die vor Jahren via jordanischer Grenze ISIS-Kämpfer ausgebildet hatten, um das Leben eigener amerikanischer Soldaten bei Kriegseinsätzen zu schützen. Trump will anscheinend, um den Prestigeverlust der USA in Syrien zu kompensieren sowie die Ohnmacht der USA, den vom syrischen Volk gewählten Präsidenten Assad mittels eines von ihnen geplanten Regimechanges nun doch nicht stürzen zu können, seine Truppen nunmehr verstärkt in Afghanistan einsetzen. Sein Setzen auf die korrupte afghanische Regierung und bezahlte afghanische Söldner, sowie sein Versprechen, sich nach einem gemeinsamen Sieg im Sinne Amerikas und der westlichen Welt, sich nicht wie anderswo in die inneren Angelegenheiten Afghanistans einzumischen zu wollen, zeugt davon, wie weit der amerikanische Präsident, der mit einem endlichen Sieg in Afghanistan zum Zusammenhalt Amerikas und seiner Bürger beitragen möchte, von der Wirklichkeit entfernt ist. Da hilft ihm auch nicht, das amerikanische Volk und die Welt an den 11. September 2001 zu erinnern, an dem angeblich Terroristen von Afghanistan aus, das Welthandelszentrum in New York in Schutt und Asche gelegt haben sollen. Denn mittlerweile pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass diese Aktion von Teilen der US/Regierung und ihres Geheimdienstes geplant und durchgeführt worden ist, um dem Militär-Industrie-Komplex in den USA durch die auf dieser verlogenen Grundlage „notwendig gewordenen“ Anti-Terrorkriege in aller Welt, neue Geldmittel und Arbeitsmöglichkeiten zum „Wohle Amerikas“ zu verschaffen !

Und es ist immer wieder schön, wenn Soldaten erkennen, wofür sie missbraucht wurden, und das deutlich machen:

Und dann machen wir uns bewusst, dass Deutschland die größte Militärbasis auf unser Welt ist und fragen uns, warum …

Dazu noch passend:

Ehem. US-Drohnen-Pilot Brandon Bryant packt aus: Auf der US-Air Base in Ramstein soll sich die zentrale Relais-Station befinden, die den Piloten in den USA mit seiner Drohne in Einsatzgebieten wie Pakistan oder Jemen verbindet und über die die Mordeinsätze der US-Drohnen in Pakistan, Jemen und weltweit gesteuert werden.